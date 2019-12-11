Iraklı komutan: Güvenlik güçlerimiz göstericileri korumak için sahada

"Turkmenelitv.com"da yer alan bilgiye göre Irak Genelkurmay başkanı Osman El Ganimi, Iraklı göstericilere seslenerek, "Güvenlik güçleri meşru talepleriniz yerine getirilene kadar sizi korumak için gösteri alanlarında bulunacaktır." dedi.

El Ganimi, IŞİD'e karşı elde edilen zaferin yıldönümünde yaptığı açıklamasında, "Zorlu koşullarda zor bir görev olan terör örgütü IŞİD'e karşı kazanılan büyük zaferin 2. yıldönümünde, bu büyük zaferi, halkımızın direnişi, kahraman güçlerimizin cesareti, şehitlerin ve yaralıların kanı ile kazandık" dedi.

El Ganimi, sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğu ildeki halkımızın düzenlediği gösteriler bizi Irak ordusunun kurtuluş savaşlarında kazandığı parlak ve aydın şeklini hatırlattı. Meşru talepleriniz karşılanıncaya kadar güvenlik güçleri sizleri korumak için gösteri meydanlarında mevcuttur."

El Ganimi, gösterilerde şehit düşenler için derin üzüntü duyduğunu da duyurdu.