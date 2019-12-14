BM: Golan, Suriye'ye ait topraktır

Parstoday'da yer alan habere göre, BM Genel Kurulu'nda dün onaylanan kararnamede Siyonist rejimin Suriye'nin Golan Tepeleri üzerinde işgalini pekiştirmeye yönelik girişimlerinin uluslararası kurallar ve Cenevre Sözleşmesi'nin açık ihlali sayıldığı ifade edilerek, kınandı.

"Suriye'nin işgal edilmiş Golanı" başlığıyla Genel Kurul'da oylanan kararname taslağı 20 çekimsere karşı 157 evet oyu ile kabul edildi. Sadece ABD ve Siyonist rejim, taslağa karşı çıktı.

BM Genel Kurulu bir kez daha işgalci taraf olarak Siyonist rejimden, işgal altındaki Golan ile ilgili kararnamelere uymasını ve bölgenin nüfus dokusunu değiştirme ve bölge sakinlerine yasak koyma ve de yerleşim faaliyetlerinde bulunma gibi çabalarına son vermesini istedi.

İşgal rejimi 1967 yılında Golan Tepeleri'nin bir kısmını işgal etti ve sir süre sonra diğer işgal bölgelerine ilave etti. Ancak uluslararası camia hiçbir zaman bu işgali tanımadı.