Ruhani ile Erdoğan Malezya'da bir araya geldi

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi’ne katılmak üzere bu ülkede bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türk mevkidaşi Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Taraflar İslam dünyasındaki meseleleri incelemek amacıyla organize edilen zirvede, İslam ülkelerinin işbirliği yapmaları gerektiğini vurgularken başta Suriye’deki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleleri ele aldılar.

ABD’nin suriye’deki varlığını sürdürerek bu ülkenin petrol kuyularını kontrol altına alma çabalarından endişelerini dile getiren Ruhani, Suriye'de barış ve huzurun sağlanması için Şam hükümetiyle daha çok işbirliği yapılmasını istedi.

İki ülkenin liderleri ilaveten ikili ilişkilerin yanı sıra enerji, ulaştırma, sanayi, ticaret ve bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda bu ilişkilerin geliştirilmesi önemine vurgu yaptılar.