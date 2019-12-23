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23 Aralık 2019 - 09:29

Türk ve Rus heyetler ortak adımları ve işbirliği konularını görüşecek

Türk ve Rus heyetler ortak adımları ve işbirliği konularını görüşecek

Libya ile varılan mutabakat sonrası diplomasi trafiği hızlandı. Bu kapsamda, Türkiye'den bir heyet Moskova'ya gitti.

Türk ve Rus heyetlerinin Rusya'daki temasları bugün başlayacak. Moskova'daki görüşmelerde, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Libya mutabakatı kapsamlı olarak ele alınacak. Libya'da istikrarlı bir ortamın sağlanmasına yönelik ortak atılacak adımlar ve işbirliği konuları da görüşülecek.

İdlib'deki meseleler ve son gelişmeler çerçevesinde Moskova'daki görüşmelerde masada olacak.
Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı ile istihbarat birimlerinden yetkililer de heyette yer alıyor.

Türk ve Rus heyetlerinin temaslarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak'ta gerçekleştireceği Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in yapacağı görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1883296

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