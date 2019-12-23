İslam Devrimi Lideri'nden merhum Ayetullah Halhali için başsağlığı

Parstoday'da yer alan habere göre, İslam Devrimi Lideri mesajında, merhum Ayetullah Hac Seyyid Mehdi Halhali'nin vefatından dolayı, muhterem ailesi, tüm sevenleri ve öğrencilerine bağsağlığı diledi.

Ayetullah Halhali'nin büyük alim ve hoca olduğunu ve dini medreselerde değerli dini ve ilmi hizmetler verip, ülkenin dini çevresine hizmet ettiğini belirten İslam Devrimi Lideri, Yüce Allah'tan merhum Halhali için rahmet diledi.

Ayetullah Halhali geçen cumartesi günü 95 yaşında Mukaddes Meşhed kentinde vefat etti.