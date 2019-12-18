  1. Azerbaycan
18 Aralık 2019 - 14:55

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları Tifilis'te toplanıyor

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan dışişleri bakanları Tifilis'te toplanıyor

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 8’incisi, bu yılın sonuna kadar Tifilis'te düzenlenecek.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın 8’incisi,  bu yılın sonuna kadar Tifilis'te düzenlenecek.

Yazılı çıklamada, “Üçlü toplantının kesin tarihini belirlemek için şu anda taraflar arasında bilgi alışverişi yapılmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı toplantının Aralık 2019’un sonuna kadar kesin olarak yapılacağını bildirdi.

Söz konusu toplantıda 3 ülkeyi ilgilendiren bölgesel işbirliği konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

News Code 1883189

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