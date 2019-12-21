İran ile Azerbaycan ikili ilişkileri güçlendirme konusunda çok kararlı

İran Ekonomi Bakan Yardımcısı Ali Muhammed Musevi, dün Azerbaycan sınırındaki Parsabad ilçesinde bulunan bazı üretim tesisleri ziyaret etti. Burada açıklama yapan Musevi, Tahran-Bakü ilişkilerini değerlendrierek, “İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan dostane ve yakın ilişkileri iyi seviyede. İki ülkenin üst düzey yetkilileri de karşılıklı ilişkileri güçlendirme konusunda çok kararlı.” dedi.

Erdebil eyaletinin Azerbaycan’la 375 kilometrelik bir ortak sınıra sahip olduğuna dikkati çeken Musevi, bu eyaletin turizm alanındaki önemine işaret ederek, “Erdebil, Kafkas bölgesine yakın olduğu için hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekebilir.” açıklamasında bulundu.

Musevi, İran ile Azerbaycan’ın kuracağı ortak sanayi bölgesine dair, bunun Azerbaycanlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde ciddiyetle takip edileceğini bildirdi.