İran FATF kara listesine alındı

Reuters'in haberine göre, kara para aklama ile mücadele edilmesi için kurulan Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) bildirisinde İran'ın kara listeye alındığı bildirildi.

FATF, İran yönetimine ülkenin mali yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Şubat 2020 tarihine kadar süre tanımıştı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu olarak da bilinen hükümetler arası bir kuruluş olan FATF, G7 ülkelerinin girişimiyle 1989'da kuruldu.