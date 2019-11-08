ABD ile müzakerenin kapısı sonsuza dek kapanmıştır

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, bu haftaki Tahran Cuma Namazı hutbelerinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, 13 Aban (4 Kasım) Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü münasebetiyle İran genelinde düzenlenen gösterilere değinerek, "İran halkı yoğun bir şekilde gösterilere katılarak ABD ile müzakere meselesinin kapısını sonsuza dek kapattı." dedi.

İran halkının yıllarca Amerika’ın yaptığı ihanetlere tanık olduğunu hatırlatan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, "1953 yılında Muhammed Musaddık hükümeti ABD’ye güvenmesine rağmen büyük darbe yedi. Musaddık, Amerika'ya güvenmişti ama onu görevinden alıkoydular ve hayatının geri kalanı da bir köyde geçimek zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Düşmanların komplolarına işaret eden Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, İsalmi Direniş Cephesi'nin düşmanların hilelerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

1953'teki İran Darbesi

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA, İran'da demokratik seçimle iktidara geçmiş olan Muhammed Musaddık'ı deviren 1953 darbesinde önemli bir rol oynadığını kabul etmişti.

İran darbesinde ABD'nin oynadığı role, 2000 yılında ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, 2009'da da Başkan Barack Obama, Kahire'de yaptığı konuşmada açıkça değinmişti.