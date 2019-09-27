İçeriksiz olan insan hakları Keşmir için harekete geçmiyor

Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccet'ül İslam Sıddıki,imamlığında eda edildi. Cuma namazı hutpelerinde konuşan geçici hatip Hüccet'ül İslam Sıddıki, dönemin Irak Baas rejimi tarafından İran'a karşı başlatılan ve 8 yıl süren İran-Irak savaşının (Kutsal Savunma) başlamasının 39. yıl dönemine değinerek, bu mücadelenin çok etkili olduğunu ifade etti.

Hüccet'ül İslam Sıddıki, İran’ın 8 yıl boyunca düşmanların tüm endüstriyel, askeri ve politik araçlarına karşı direniş sergilediğini hatırlatarak, “Eğer Yemen bugün 4 yıl düşmanına karşı direniyorsa İran’ın Kutasal Savunmasından (8 yıllık İran-Irak savaşı) etkilendiği içindir.” dedi.

“Zulme maruz kalan Keşmir halkı ve Nijerya’daki Şiilere aynı zamanda karar verme hakkından mahrum edilen Bahreyn halkı ile Suudi Arabistan’daki Şii halkına dua etmeliyiz.” diyen Hüccet'ül İslam Sıddıki, bunlar için harekete geçmeyen insan hakları bildirgesini “içeriksiz” olarak nitelendirdi.