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28 Aralık 2019 - 09:32

Rusya ve Katar vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Rusya ve Katar vize muafiyeti anlaşması imzaladı

Rusya ve Katar hükümetlerinin iki ülke arasında vize muafiyetini öngören anlaşmayı imzaladığı belirtildi.

Katar’ın Moskova Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “27 Aralık 2019 Cuma günü, Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında Katar ve Rusya hükümetleri arasında, iki dost ülkenin vatandaşları için vize uygulamasının karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı” dendi.
Söz konusu kararın, iki ülke arasındaki dostça ilişkileri güçlendirmeye devam etme ve vatandaşların özgürce iletişim kurması önündeki engelleri kaldırma niyeti ile alındığı kaydedildi.

Katar ve Rusya vatandaşlarının vize almadan diğer ülkeyi ziyaret edebileceği, ancak ziyaret süresinin 90 günü geçmemesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak:Sputnik

News Code 1883393

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