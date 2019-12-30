Haşdi Şabi, ABD’ye karşılık verme hakkını saklı tutacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Irak’ta Haşdi Şabi’nin üslerine düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Devrim Muhafızları’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “ABD’li işgalci teröristlerin Haşdi Şabi üslerine düzenlediği hava saldırısı Iraklı halk ve direniş güçlerinden birkaç kişinin şehit düşmesi ve yaralanmasına neden oldu. Irak’ın ulusal egemenliğinin ihlali anlamına gelen bu saldırı, bir daha ABD’nin güvensizlik, kargaşa ve savaşın asıl sebebi olduğunu apaçık şekilde ortaya koydu. İslam direniş cephesinin en asil ve fedakâr güçleri olan Haşdi Şabi'nin tekfirci teröristler özellikle de IŞİD terör örgütü karşısında verdiği kader belirleyici mücadeleyi Irak halkı unutmamış ve bu mücadeleyi kendilerine örnek edinmiştir.”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun ABD’nin bu saldırısını şiddetle kınadığı belirtilen açıklamda, ayrıca Haşdi Şabi’nin uluslararası yasalar ve normlar çerçevesinde ABD’nin bu büyük cinayetine sert yanıt vermek ve intikam alma hakkını saklı tutacağına vurgu yapıldı.