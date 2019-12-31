Tahran'dan Almanya'nın İran karşıtı iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi sosyal medya Twitter haseabı üzerinden paylaştığı bir yazıda Almanya’nın İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Musevi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Almanya, Batı Asya’daki istikrarsızlığın en önemli nedeni ABD’nin yasadışı müdahalesini görmezden gelerek, İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor.Bu tür tutumların sürdürülmesi, Berlin'in barış ve istikrar yolunda etkili bir rol oynama iddiasında ciddi şüphe uyandırmaktadır"

Alman Dışişleri Bakanlığı dün yayınladığı yazılı açıklamada İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlamıştı.