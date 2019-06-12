İran'dan AB'ye 'nükleer anlaşma' uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Stockholm’da nükleer anlaşmanın korunmasıyla ilgili öne sürdüğü iddialarına tepki gösterdi.

Seyyid Abbas Musevi konuya ilişkin, “İran olarak, Heiko Maas gibi nükleer anlaşmanın uluslararası toplumla AB için önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat onun çok taraflı bir anlaşmada (nükleer anlaşması) İran’ın tek taraflı bir şekilde taahhütlerini yerine getirme vurgusunu tam olarak anlamıyoruz.” dedi.

"Nükleer anlaşmaya taraf olan bütün ülkeler yükümlülüklerini aynı seviyede yerine getirmeleri. Yapımıyorlarsa anlaşmanın sunduğu mekanizmaları kullanarak, taahhütlerimizi gözden geçirme hakkımız olduğunu anlamaları gerekiyor.” ifadesini kullanan Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupalı arkadaşlar, anlaşmanın korunması konusunda çok endişe duyuyorlarsa, tüm taraflardan bunu yapmalarını istemeli ve her şeyden önce kendileri taahhütlerine uymalı."

Bunlara ilave olarak İran Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Almanya Dışişleri Bakanı ve İran’ın son kararlarından endişelenen taraflara, nükleer anlaşmanın 36. maddesini bir kez daha gözden geçirmelerini öneriyoruz.” diye konuştu.