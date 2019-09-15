İran'dan Pompeo'nun "İHA'lı saldırı" iddiasına yalanlama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesislerine İHA’lı saldırıyla ilgili iddialarına tepki gösterdi.

Musevi, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon yaklaşık 5 yıldır Yemen’e saldırarak her türlü cinayet yapmakta, fakat Yemenliler de bu sürede savaşa ve saldırganlığa karşı direndiklerini gözler önüne sermişlerdir." dedi.

Diplomatik bağlamda böyle suçlamalar ve boş açıklamaların anlamsız olduğunu kaydeden Musevi, "Uluslararası ilişkilerde bile 'husumet etme' mantık çerçevesinde ve en az inanırlığa sahiptir. Fakat ABD’li yetkililer bu ilkelerin sınırını aşmış durumda." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, ABD'lilerin İran'a karşı azami baskı politikası yürüttüğünü ve bundan başarısız kaldıkları için "azami yalan" politikasını benimsediklerini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda İran’ı suçlamıştı.