İran'dan yaptırımları destekleyen Pompeo'ya sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran iddiasına sert tepki gösterdi.

“Kötülük, darbe ve işkence yapan bir örgütten Dışişleri Bakanlığına gelen Pompeo kötü düşüncelerini medeni bir ortam olan diplomasi alanına getirmiştir. Bu kişi dünyadaki hiçbir dışişleri bakanının seviyesinde değil” diyen Musevi, sözlerine şöyle devam etti:

“Dışişleri bakanları genellikle barış, uzlaşı, diyalog ve saygıdan yanadır. Oysaki Pompeo öfke, saldırganlık, cehalet, hakaret, aşırılıkçılık ve zorbalık dilinden konuşur.”

Musevi, Pompeo’nun İran iddasını kınayarak, “Onlar bu yöntemlerle hiçbir yere varamazlar. Bugüne kadar da Amerikan halkı, elitleri ve dünya kamuoyununa verimsiz bir diplomasi ve kötü imajdan başka bir şey göstermemişlerdir.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanlığının İran'a karşı uyguladığı son yaptırım kararını memnuniyetle karşılamıştı.