İran: Pompeo'nun iddiaları hem gülünç hem de endişe verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Umman Denizi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuklarını öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlama sorumluluğu İran İslam Cumhuriyeti'ne ait olduğunu belirten Musevi, “Saldırıya maruz kalan petrol tankerlerinin mürettebatına mümkün olduğu en hızlı şekilde yardım ettiğimizi ve onları kurtardığımızı gösterdik.” dedi.

Musevi sözlerine şöyle devam etti:

"Görünüşe göre, petrol tankerlerinin karşılaştığı şüpheli ve talihsiz bir olaydan İran’ı suçlu bulmak Bay Pompeo ve diğer ABD yetkilileri için en kolay ve en basit iş.

Japonya Başbakanı, gerginliği yatıştırmak için (Tahran’da) Devrim Lideri ile görüşme yaparken, bölgedeki hangi gizli eller bu çabalara gölge düşürmeye çalışıyor ve bundan yararlanıyor?!"

Sözcü Musevi, "Bay Ppmpeo! Bu şüphelenme sadece komik ve gülünç değil aynı zamanda endişe verici ve uyarıcıdır." diye konuştu.