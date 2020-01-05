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5 Ocak 2020 - 11:36

Zarif Avrupalı yetkiliyle ABD'nin devlet terörizmini konuştu

Zarif Avrupalı yetkiliyle ABD'nin devlet terörizmini konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

İran Dışileri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede bölgedeki son gerilimlerle ABD’nin devlet terörizmini ele alırken nükleer anlaşmayla ilgili son gelişmeleri görüştü.

Zarif ilaveten dün Tahran’ı ziyaret eden Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra Irak’taki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri değerlendirdi.

News Code 1883603

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