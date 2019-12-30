Lavrov: Libya'da uçuşa yasak bölge kurulmasına karşıyız

Sputnik'te yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Libya'da uçuşa yasak bölge kurma fikrine gelirsek, bu çok kötü bir düşünce. Zira 2011'de NATO, BM Güvenlik Konseyi tam da bu kararı aldıktan sonra Libya'yı bombalamaya başlamıştı. NATO'lu meslektaşlarımız, anlaşma yapma konusunda güvenilmez olduklarını bir kez daha kanıtlayarak kendilerini itibarsızlaştırmış ve bu kararı en ciddi biçimde ihlal ederek Libya'yı bombalamaya başlamıştı" hatırlatmasında bulundu.

Lavrov, bu nedenle uçuşa kapalı bölge kurma tekliflerinin Moskova'da çok olumsuz çağrışımlar yarattığının altını çizdi.

'Krizin nasıl aşılacağına Libya halkı karar verir'

Lavrov, krizin nasıl aşılacağına yalnızca Libya halkının kendisinin karar verebileceğini sözlerine ekledi.

Ülkede siyasi diyaloğun başlaması için silahlı eylemlerin durmasının ön koşul olduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm uluslararası aktörler, Libyalı taraflara derhal ateşkes sağlanması, süresiz ateşkes ilan edilmesi ve aralarında anlaşma yapmaları konusunda nüfuz etmeli" dedi.