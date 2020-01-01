Haşdi Şabi'den protestoculara geri çekilme çağırısı

Irak medyasına göre, Haşdi Şabi güçleri, protestoculara ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu.
Haşdi Şabi'den yapılan yazılı açıklamada, düşmanın halkın protesto gösterilerinin mesajını aldığı kaydedildi.
Yazılı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği önünde bulunan kalabalığa, Irak hükümetinin çağrısına saygı duyulması ve devlet kurumlarının korunması adına bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Bugün çok sayıda Iraklı, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplanarak Amerika karşıtı gösteri düzenledi.
Amerikan güçlerinin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.
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