ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde protestolar devam ediyor

Alahed News sitesinde yer alan bilgiye göre, çok sayıda Iraklı gösterici ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde toplandı.

Irak'ta görev yapan Amerikan askerlerinin elçilik binası önündeki göstericilere göz yaşartıcı gazlarla müdahale edildiği belirtildi.

Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Al Mayadeen'e göre, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarındaki protesto gösterilerinde birkaç kişi yaralandı.

ABD karşıtı sloganlar atan Iraklı protestocular oturma eylemleri ile Amerikan karşıtı protestolarını sürdüreceklerini belirttiler.

Amerikan güçlerinin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.

Bahreyn elçisi sınırdışı edilmeli

Irak Parlamentosu Milletvekili Minar Abdulmuttalib, Bahreyn'in ABD'nin Haşdi şabi’ye yönelik saldırısına verdiği desteği ardından Manama büyükelçisinin Bağdat’tan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

Irak Hizbullah Tugayları: ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki protestolar devam edecek

Öte yandan Irak Hibullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Mohi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki protestoların süreceğini duyurdu.

ABD’nin son saldırısını bir "savaş suçu" olarak nitelendiren Muhammed Mohi, “ABD, Irak’taki herhangi bir askeri varlığına karşı olduğumuzu anlamalı. ABD’nin Irak Büyükelçiliği kendi başına Irak’ta bir ülke sayılır ve Irak’ın içişlerine müdahalesi de burada yapılıyor. ABD Irak’taki büyükelçiliğini sınırlandırmalıdır aksi takdire faaliyetlerini sürdürmeye izin vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.