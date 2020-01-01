Irak Hizbullah'ı: ABD'nin Irak'taki askeri varlığına karşıyız

Al Mayadeen kanalına konuşan Irak Hibullah Tugayları Sözcüsü Muhammed Mohi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki protestoların süreceğini duyurdu.

ABD’nin son saldırısını bir "savaş suçu" olarak nitelendiren Muhammed Mohi, “ABD, Irak’taki herhangi bir askeri varlığına karşı olduğumuzu anlamalı. ABD’nin Irak Büyükelçiliği kendi başına Irak’ta bir ülke sayılır ve Irak’ın içişlerine müdahalesi de burada yapılıyor. ABD Irak’taki büyükelçiliğini sınırlandırmalıdır aksi takdire faaliyetlerini sürdürmeye izin vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Mohi, “ABD’nin Irak’taki siyasi sistemi değiştirme çabası her zaman başarısız kalmıştır. Halihazırda da Irak parlamentosu bu ülkenin birliklerini ülkeden çıkarmaya çalışyor” diye konuştu.

Iraklı yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD Irak’ta bir iç savaş gerçeklşemeyi planlıyordu ancak başaramadı. ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binası önündeki protestolar elçiliğin kapatılması ve Amerikan birliklerinin Irak’tan çekilmesine kadar devam edecektir” dedi.