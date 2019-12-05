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5 Aralık 2019 - 14:23

Savunma teçhizatını sağlamak için sınırların ötesine göz dikmedik

Savunma teçhizatını sağlamak için sınırların ötesine göz dikmedik

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, "“Savunma Bakanlığı savaşa alanındaki ihtiyaçları karşılayan küçük ve büyük savunma ürünlerini tedarik etmek için sınırların ötesine göz dikmemiştir” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ürettiği akıllı sistemi İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi’nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

Tuğgeneral Emir Hatemi burada yaptığı konuşmada “Savunma Bakanlığı savaşa alanındaki ihtiyaçları karşılayan küçük ve büyük savunma ürünlerini tedarik etmek için sınırların ötesine göz dikmemiştir” ifadelerinde bulundu.

Tuğgeneral Hatemi sözlerinin devamında “Bugün ülkenin kara, hava, deniz, elektronik vb. alanlarında ihtiyaç duyduğu savunma teçhizatı mümkün olan en kısa sürede ve kaliteli bir şekilde üretilerek sunuluyor” diye konuştu.

News Code 1882873
Ruya FEREYDUNI

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