Amerika hata yaparsa kesin şekilde karşılık veririz

Parstoday'ın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, bugün bir grup komutan ve askeri personele hitaben yaptığı konuşmada, "Batı Asya'daki Amerikan ordu güçlerini terörist olarak görüyoruz. En ufak bir hata yaparlarsa kesin şekilde karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

Amerika yönetiminin çaresizlik ve zafiyeti yüzünden Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak ilan etmesine dikkat çeken Komutan Bakıri, Amerika'nın bu kararının İran İslam Cumhuriyeti'nin teröristlerle mücadele ettiği gerçeğini dünyaya kanıtladığını ifade etti.