Laricani: ABD şapkasını alıp bölgeden gitmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani, bugün yaptığı konuşmada ABD'nin düzenlediği roket saldırısı sonucu şehit düşürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani’nin terör örgütü IŞİD ile mücadelede önemli rol oynadığını söyledi.

ABD birliklerinin bir ülkenin havaalanında terör eylemi düzenlemesinin uluslararası kurallara aykırı olduğunu belirten Laricani, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek, “Yaptığınız bu kabalığın bedelini ödeyeceksiniz. Siz bölgenin güvenliğini tehlikeye atan bu eyleminizden sorumlusunz” dedi.

Laricani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu macera sizin için acı sonuçlar doğuracak. Bay Trump! İran milletini tehdit etmeyin. Siz bugün bir zamanlar terörist bir grup olarak tanıdığınız Taliban’dan yardım istiyorsunuz. Siz bugün İran karşısında Avrupa kıtasının büyüklüğünde bir bataklıkta sıkışıp kalmışsınız. Siz kendi cehaletiniz yüzünden bu geniş alanda Amerikalıların hayatını tehlikeye atmışsınız."

Laricani sözlerinin sonunda "ABD’lilere her şeyden önce şapkalarını alıp bölgeden gitmelerini öneriyorum" diye konuştu.