Irak'ta şehit Süleymani için cenaze töreni düzenleniyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen hava saldırısında şehit düşen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Bağdat’ta düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katılıdı.

Törende, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ve eski başbakanlardan Nuri Maliki'nin yanı sıra hükümetten üst düzey isimler de hazır bulundu.

Süleymani için dört gün boyunca iki ülkede törenler düzenlenmesi planlanıyor. Süleymani için cenaze törenlerinin ilk durağı olan Bağdat. Şu an itibariyle Şii Müslümanlar için en kutsal kentler arasında yer alan Kerbela’da tören düzenliyor. Kerbela’dan sonraki durak kutsal Necef kenti.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamaya göre, şehit Süleymani'nin cenazesinin daha sonra Irak'tan İran'a götürülmesi ve burada da yarın Maşhad, pazartesi günü de Tahran'da yapılacak törenlerin ardından salı günü memleketi Kerman'da defnedilmesi öngörülüyor.

Süleymani ve Mühendis, ABD'nin dün Irak'ta düzenlediği hava saldırısında şehit düştüler. İran'ın Suriye ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu politikasının mimarı ve beyni olarak gösterilen Korgeneral Süleymani'nin şehid düşmesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.