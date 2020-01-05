ABD'nin terör eylemini savunanlar ağır bedel ödeyecekler

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin şehit düşmesine yol açan ABD’nin terör eylemine diğinerek, “Bir ülkenin üst düzey yetkilisini diğer bir ülkede insanlık dışı bir eylemde bulunarak hedef almak dünyanın hiçbir yerinde kabul edilmez bir eylemdir. Herkes bunun insanlık dışı bir adım ve bir devlet terörizmi olduğunu iyi biliyor” ifadelerinde bulundu.

Bazı ülkelerin ABD’nin terör eylemini savunmasına dikkati çeken Tuğgeneral Hatemi, “ABD’nin terör eylemini onaylayanlar bölgesel ve uluslararası alanlarda bunun bedelini ödeyecekler” dedi.

Tuğgeneral Hatemi ilaveten şehit Korgeneral Süleymani’nin terör örgütü IŞİD’le mücadeledeki rolüne atıfta bulunarak, “ABD’liler tarafından kurularak Avrupa dahil olamak üzere diğer ülkelerde de etkisi görülen IŞİD yok olmayacaktı. Ancak şehit Korgeneral Süleymani ve direniş güçleri küresel emperyalizmin komplolarını iyice boşa çıkardı” diye konuştu.