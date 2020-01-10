Trump'a İran kısıtlaması

1973 tarihli Savaş Yetkisi Yasası uyarınca sunulan önerge 194 'hayır' oyuna karşı 224 'evet' oyuyla Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Kararla ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik gelecekte atacağı askeri adımlara sınırlama getirildi.

Tasarıda, ABD yönetiminin askeri güç kullanması durumunda Amerikan halkının kapsamlı bir açıklamayı hak ettiği vurgulanarak, Trump'tan, "İran tarafından acil bir askeri tehdit olmadığı ve Kongreden izin alınmadığı sürece bu ülke ile girdiği tüm askeri çatışmalara son vermesi" istendi.

'Trump, pervasızca karar alıyor'

Görüşmeler sırasında Demokrat milletvekilleri Trump'ı İran'a yönelik kararlar alırken Kongre'ye danışmamakla, pervasızca karar almakla suçladı.

Bu arada, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senatoya da sunulan benzer bir tasarının, yakında oylanması bekleniyor.

Vietnam Savaşı'ndan ders alınarak kabul edilen 1973 tarihli Savaş Yetki Yasası, ABD Başkanlarının büyük çaplı çatışmalara girmelerini engellemeyi amaçlıyor.

Yasa uyarınca, başkan resmi bir savaş ilanı olmaksızın orduyu yetkilendirebiliyor, buna karşın başkanın en az 48 saat önceden Kongre'yi bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber, AA