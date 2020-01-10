İntikam yeni başladı, ABD'nin çıkarları büyük risk altında

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Irak'ta ABD'nin terör saldırısı sonucu şehit olan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani hakkında, “Kasım Süleymani, terör örgütü IŞİD’i bölgeden temizledi, bölgede güvenliği arttırdı. Bunun yanı sıra burada direniş kültürünü geliştirdi. Bu stratejik derinlikle İran’ın güvenliğini güvence altına aldı. Böylece güvenlik ile barış komutanı oldu” dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Direniş sonucu oluşan güvenlik kalıcıdır. Fakat müzakere ve uzlaşı sayesinde elde edilen güvenlik kalıcı değildir” ifadesini kullandı.

İran ve Irak’ta Şehit Kasım Süleymani için düzenlenen cenaze törenini “direniş için yapılan birer referandum” olarak nitelendiren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, “Irak’ın Kadhimiya kentinden İran’ın Kirman kentine kadar yapılan görkemli merasimlerde hem (Şehit Süleymani’nin) yolunun devam etmesine vurgu yapıldı hem de (ABD’den) intikam istendi” açıklamasında bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran’ın ABD’nin Irak’taki iki askeri üssüne yaptığı füzeli operasyona değinerek, “Şu andan itibaren ABD'nin dünyadaki çıkarları büyük risk altında. Amerika'nın dostları da büyük korku içindeler. Çöküş eşiğinde olan vahşi bir deve nasıl güveneceklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

İran’ın ağır intikamının başladığını ifade eden Hüccetül İslam Hac Aliekberi, icra edilen füzeli operasyonun intikam operasyonunun küçük bir parçası olduğunu ve ABD’ye sert bir tokat atıldığını kaydetti.