AB dışişleri bakanları bugün İran'ı konuşacak

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de olağanüstü toplanıyor. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılacağı açıklandı.
Toplantıda, İran-ABD krizi, İran nükleer anlaşması ve Libya'da yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bekleniyor.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Korgeneral Kasım Süleymani'nin ABD'nin terör saldırısı sonucu şehit edilmesinin ardından tırmanan tansiyon nedeniyle Avrupa Birliği (AB) İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i Brüksel'e davet etmişti.
yorumunuz