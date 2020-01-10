Irak'tan ABD'ye önemli talep!

Irak’ta Başbakanlık, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için Washington’dan mekanizma oluşturulmasını istedi.
Korgeneral Kasım Süleymani'nin ABD'nin terör saldırıyla şehit edilmesinin ardından Irak meclisi ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesi yönündeki önergeyi onaylamıştı. Ardından, ABD'nin Iraklı yetkililere askerlerinin çekilmesine yönelik hazırlık yaptıklarını bildirdikleri iddia edilmişti.
Ancak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Irak'tan askerlerini çekme planları olmadığını söylemişti.
Kaynak: Sputnik
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