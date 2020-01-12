  1. Dünya
  2. Ortadoğu
12 Ocak 2020 - 12:42

Haşdi Şabi Musul'da IŞİD'in en büyük tünelini imha etti

Haşdi Şabi Musul'da IŞİD'in en büyük tünelini imha etti

Irak Haşdi Şabi güçleri Musul vilayetinin güneyinde terör örgütü IŞİD’in patlayıcı madde içeren en büyük tünelini ele geçirdi.

Sumerria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri Musul vilayetinin güneyinde terö örgütü IŞİD'e karşı yeni bir operasyon düzenledi.

Bu operasyonun Haşdi Şabi güçlerinin dün terör örgütü IŞİD’e karşı düzenlediği “Ali Veliullah 3” operasyonunun çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklandı.

Operasyonda IŞİD'in patlayıcı madde içeren en büyük tünelini ele geçirilerek imha edildi.

Söz konusu operasyonun Musul’un güney batısında yer alan "Al Hazar" bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

News Code 1883758

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler