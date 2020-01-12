Haşdi Şabi Musul'da IŞİD'in en büyük tünelini imha etti

Sumerria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri Musul vilayetinin güneyinde terö örgütü IŞİD'e karşı yeni bir operasyon düzenledi.
Bu operasyonun Haşdi Şabi güçlerinin dün terör örgütü IŞİD’e karşı düzenlediği “Ali Veliullah 3” operasyonunun çerçevesinde gerçekleştirildiği açıklandı.
Operasyonda IŞİD'in patlayıcı madde içeren en büyük tünelini ele geçirilerek imha edildi.
Söz konusu operasyonun Musul’un güney batısında yer alan "Al Hazar" bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
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