Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyon başarıyla tamamlandı

Sumerria News’un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri bir bildiri yayınlayarak, terör örgütü DEAŞ’a karşı başlattıkları “Nasır İradesi” operasyonunun üçüncü aşamasının başrıyla tamamlandığını bildirdi.
Haşdi Şabi’nin yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:
"İki gün boyunca devam eden 'Nasır İradesi' operasyonun üçüncü aşaması hedeflediği bütün amaçlarına ulaşarak başarıyla tamamlandı."
Bu operasyonun Diyali, Musul ve Ninava vilayetlerini terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek amacıyla gerçekleştiği belirtildi.
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