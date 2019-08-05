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5 Ağustos 2019 - 13:35

Irak'ta DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonunun üçüncü aşaması başladı

Irak'ta DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonunun üçüncü aşaması başladı

Irak güçlerinin Diyali ve Ninava vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonunun üçüncü aşamaya başlattığı duyuruldu.

Al Ahed kanalına göre, Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlediği “Nasır İradesi” operasyonun ikinci aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde üçüncü aşamaya girdiği açıklandı

Irak güçlerinin Ninava’nın güneyini ve Diyali vilayetinde yer alan Jalavla ile al-Mikdadiya kasabalarının kuzeyini terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek için “Nasır İradesi” operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

“Nasır İradesi” operasyonu birkaç hafta önce Irak Haşdi Şabi güçleriyle bu ülkenin ordusu tarafından Suriye ile ortak sınırlarını terör örgütü DEAŞ’tan temizlemek amacıyla başlamıştı.

News Code 1880363
Ruya FEREYDUNI

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