Haşdi Şabi Musul'da DEAŞ'a ait tünelleri imha etti

Al Minar kanalına göre, Irak Haşdi Şabi güçleri yeni bir operasyon düzenleyerek, Musul vilayetinin güneyindeki terör örgütü DEAŞ’a ait tünelleri imha etti.

Musul’un güneyinde yer alan Hammam al-Alil bölgesinde yapılan operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ üyelerine ait tünellerin imha edildiği belirtildi.

Bu operasyonun Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin terör örgütü DEAŞ’a karşı düzenlediği “Nasır İradesi” operasyonunun üçüncü aşaması çerçevesinde yapıldığı açıklandı.

Irak güçlerinin dün Diyali ve Ninava vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı "Nasır İradesi" operasyonunun üçüncü aşamaya başlattığı duyuruldu.