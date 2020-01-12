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12 Ocak 2020 - 11:21

Suriye heyeti kritik görüşme için Tahran'a geliyor

Suriye heyeti kritik görüşme için Tahran'a geliyor

Suriye Başbakanı İmad Hamis’in başkanlığında üst düzey bir heyetin bugün Tahran’a geleceği belirtildi.

Suriye’de yayınlanan Al Vatan gazetesinin haberine göre, Suriye Başbakanı İmad Hamis’in başkanlığında üst düzey bir heyetin İranlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Tahran’a geleceği belirtildi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bu ilişkilerin güçlendirme yolları ele alınacak.

Bölge ve dünyadaki son gelişmeler de İranlı ve Suriyeli yetkililer arasındaki toplantılarda masaya yatırılacak diğer konulardır.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve Savunma Bakanı Ali Abdullah Eyüp da bu heyete eşlik edcek.

News Code 1883751

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