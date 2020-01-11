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11 Ocak 2020 - 15:24

Kalın Amerikan yetkili ile İran'ı görüştü

Kalın Amerikan yetkili ile İran'ı görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a giden ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Jeffrey, burada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler, İran ve ABD arasında yaşanan kriz ile bölgedeki diğer önemli gelişmeler gündeme geldi.

Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde evlerine geri dönüşü için ABD ile 17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kaynak: AA

News Code 1883740

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