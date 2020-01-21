Kazakistan ile ticari ilişkiler konuşuldu

İran ve Kazakistan ekonomi temsilcileri Kuzey Horasan’ın ev sahipliğinde bir araya gelerek, ticareti arttırmak için Kuzey Horasan ve Kazakistan arasındaki ticari ve yatırım kapasitelerni incelediler.

Kuzey Horasan Finans Genel Müdürü Mecid Derahşani bu toplantıda yatığı konuşmada, Kuzey Horasan eyaletinin yatırım yapmak için vergi muafiyeti sağlanan ticari bir bölgeye sahip olduğunu belirtti.

Derahşani ilaveten eyalette yatırımcıların yararlanması için 7 yıla kadar vergiden muaf tutulan 22 işletme yeri ve sanayi bölgesi bulunduğunu söyledi.

Kuzey Horasan Valiliği Ekonomik İşlerden Sorumlu Vali Yardımcısı Mahmud Ghanbari de öğrenci değişimi, turizm ve ekonomik işbirliğinin önemine değindi.

Toplantıya katılan Kuzey Horasan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Hebib Yazdan Penah da iki ülke arasındaki ortak noktalara değinerek Kazakistan’ı İran’la olan turizm ilişkilerini güçlendirmeye davet etti.