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18 Ocak 2020 - 15:06

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması bölgedeki gerginliklerin sebebidir

ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkması bölgedeki gerginliklerin sebebidir

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim Ürdünlü mevkidaşı Eymen el-Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekilmesini eleştirdi.

Al Jazeera News'a göre, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim Ürdünlü mevkidaşı Eymen el-Safadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasının bölgede gerginliğe neden olduğunu söyledi.

El-Hekim ikili görüşmede bölgesel ve ululararası tarafların Irak’ın egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurguladıklarını belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı ilaveten Tahran ve Washington arasındaki ihtilafların çözülmesinin İranlı ve ABD’li makamların müzakere etmesiyle mümkün olacağının altını çizdi.

News Code 1883904

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