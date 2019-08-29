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29 Ağustos 2019 - 21:48

Tuğgeneral Hatemi:

Uydu fırlatma faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz

Uydu fırlatma faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz

İran Svunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bakanlığın 4 ila 5 araştırma uydusu üzerinde çalıştığını söyledi.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bazı yabancı medya kuruluşlarının İran’ın uydu ve füze faaliyetleri yönündeki iddialarına karşılık olarak “Savunma Bakanlığı belirlenmiş bir plan çerçevesinde füze ve uydularla ilgili araştırma faaliyetlerini devam etmektedir. Bazıları ne zaman bir konu görürlerse bu onlar için soru işareti oluşturuyor. Fakat bunlar tamamen normal çalışmalardır” ifadelerinde bulundu.

Savunma Bakanlığı’nın uydu fırlatma konusundaki faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Tuğgeneral Hatemi, bu sene için 4 ila 5 araştırma uydusu üzerine çalıştıklarını belirterek, çalışmalarının uygun bir zamanda başarılı şekilde yapılmasını temenni etti.

Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim uydu araştırma faaliyetlerimiz şeffaf şekilde yapılmaktadır. Bu çalışmalar ve araştırmalar başarılı sonuçlar elde ettiği zaman bildirilecektir.”

İran İletişim ve Teknoloji Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de geçenlerde yaptığı açıklamada “Nahit-1” telekomünikasyon uydusunun Savunma Bakanlığı’na teslim edilmeye ve uzaya fırlatılmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Cehromi bu uydunun 2.5 ay uzayda kalacağını ve telekomünikasyon alanındaki çalışmalarının yanında bazı deneyleri de gerçekleştireceğini söylemişti.

News Code 1880846
Ruya FEREYDUNI

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