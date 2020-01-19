İran'da kış kendisini gösterdi!

Kış mevsiminin eşiğinde hava sıcaklığının düşmesi ile İran'ın birçok eyaletinde kar yağışı gece saatlerinde başladı.

İran genelinde etkili olan kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları, hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'ndan yapılacak seferler, varış meydanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu.

Başkent Tahran'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve otoyollarda trafikte aksaklıklar yaşandı.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta okullarda ve bazı üniversitelerde eğitime ara verildiği. Okulların kar nedeniyle yarın da tatil edilmesi bekleniyor.