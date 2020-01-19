Berlin'de gerçekleşen Libya Konferansı başladı

Sputnik'te yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetiyle 11 ülke lideri, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası örgütler ve Libya'daki tarafların katılımıyla gerçekleşen Libya Konferansı Berlin'de başladı.

Konferans öncesi Almanya'da bugüne kadar 5 ön hazırlık toplantısı düzenlendi. Merkel, hazırlıkların ardından Türkiye, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo, İtalya, Mısır, Cezayir olmak üzere 11 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarına konferans için davet gönderdi.

Liderlerin yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcileriyle BM tarafındna tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter de konferansa davet edildi.