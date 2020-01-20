Kalın'dan Berlin Zirvesi açıklaması

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen konferans sona erdi.

"Berlin Zirvesi siyasi çözüm için önemli bir fırsattır"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından konferansla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin vekalet savaşlarına karşı barışçıl politikasını devam ettireceğini belirten Kalın şunları söyledi:

"Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir."

Kaynak: TRT Haber