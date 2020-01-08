İlham Aliyev'den İran'a taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tahran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda, “Yaşanan acı olay nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kendim ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerimi iletiyorum, Allah rahmet eylesin!" ifadelerine yer verildi.
İlham Aliyev'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'ye de başsağlığı mesajı yolladığı beliritldi.
Bugün sabahın erken saatlerinde İran'da Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. Uçakta bulunan 167 yolcu yolcu ve 9 mürettebattan kurtulan olmadığı bildirildi.
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