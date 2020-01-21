ABD Siyonist rejimin politikalarını dünyaya uyguluyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ı ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile yaptığı görüşmede iki ülkenin dostane ilişkilerine değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti Venezuela ile ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmeye hazırdır” dedi.

İran ve Venezuela yetkililerinin Tahran-Karakas ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, “İran ile Venezuela madencilik, enerji, enerji santrali inşaatı, bilimsel ve teknolojik işbirliği dahil olmak üzere tüm alanlarda ilişkilerini genişletebilir. Bu doğrultuda iki ülke arasında ortak bir komisyon düzenlemeye hazırız” diye konuştu.

Ruhani ABD’nin İran ve Venezuela halkına karşı uyguladığı yasa dışı yaptırımlarına ve baskılarına atıfta bulunarak, bu eylemleri insanlığa karşı "birer cinayet” olarak nitelendirdi.

Bağımsız milletlerin ABD’nin baskıları ve komploları karşısında durarak zafer kazanacağını belirten Ruhani, “Mevcut ABD yönetimi hem bağımsız devletlere karşı hem de Amerikan halkının zararına hareket ediyor ve günümüzde de Siyonist rejimin politikalarını dünyaya uygulamaktadır” dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ayrıca dün Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek, Tahran-Karakas ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almıştı.