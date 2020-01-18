Ruhani: İran-Pakistan sınırı dostluk ve ticaret sınırı olmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, son günlerde selin en çok etkilediği Sistan ve Belucistan eyaletindeki Çabahar bölgesinde halka hitap ederek, “Emin olun, hükümet olarak sizinle birlikteyiz. Selden etkilenen vatandaşların yanındayız ve onlara yardım edeceğiz” dedi.

Ruhani, “Halkımız, kalbimizdeki komutana (Korgeneral Kasım Süleymani) yönelik terör saldırısı gerçekeleştiren düşmanlar ve Siyonistlerin komplolarına karşı direniş sergiledi. Şehit Korgeneral Süleymani yıllardır Sistan ve Belucistan, İran ve bölge halkına hizmet etmiştir. İran halkı bu cesur komutana minnettardır” ifadelerinde bulundu.

Sistan ve Belucistan’ın Pakistan ile ortak sınıra sahip olmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Şu anda Pakistan ile ikili ilişkiler gayet iyi durumda. Bu sınır, dostluk ve ticaret sınırı olmalı. Bunun için bölgedeki sınır pazarlarının faaliyete açılmasından yanayız” açıklamasında bulundu.

Ruhani ayrıca, Sistan ve Belucistan eyaletindeki kalkınma projelerinin acilen tamamlanarak devreye girmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Son günlerde İran İslami Şura Meclisi Başkanı Ali Laricani ile Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan de sel bölgesine ziyarette bulunmuştu.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi, Kirman, Hürmüzgan ve Sistan ve Belucistan vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.