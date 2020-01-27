Trump kültür, barış ve istikrarı temsil eden her şeyden nefret ediyor

İran Milli Kütüphanesi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki kültürel merkezlere yönelik tehditlerine değinerek, “Trump’ın İran'ın kültür ve medeniyet merkezlerini yok etmekle tehdit etmesi uluslararası 'kültürel terörizm' ve bu ülkenin iran halkı üzerindeki baskıları 'ekonomik terörizm'in açık bir göstergesidir” dedi.

ABD’nin Korgeneral Süleymani’ye yönelik suikastına dikkati çeken Zarif “ ABD ayrıca bir devlet terörizmi yaparak bölgede ve dünyada terör örgütleriyle mücadelede önemli rol oynayan Korgeneral Süleymani’ye yönelik yaptığı suikastla gurur duyuyor. Trump’ın tehditleri küçüldüğünden kaynaklanan nefretini gösteriyor. Trump, sadece İran'ın zengin kültüründen değil, aynı zamanda kültür, medeniyet, barış ve istikrarı temsil eden her şeyden nefret ediyor. ABD yönetimi mantıksız adımlarla tarihte olumsuz etkiler bırkmaya çalışıyor” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin daha önce de uluslararası kurallarına ve taahhütlerine bağlı kalmadığını hatırlatan Zarif, “UNESCO'dan ayrılma, Paris İklim Anlaşması’ndan çıkma, Kısa/Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’ndan (INF) çekilme ve nükleer anlaşmadan çıkma ABD’nin tek taraflılığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini gösteren örneklerdir” diye konuştu.