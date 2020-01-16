Ruhani: Yanıtımızdan sonra Trump geri adım attı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Korgeneral Kasım Süleymani’nin ABD tarafından suikasta uğradığına değinerek, “Korgeneral Süleymani’nin ABD tarafından şehit düşürülmesi politik ve psikolojik açıdan tüm bölgede ve dünyada yankı uyandırdı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehdidine dikkati çeken Ruhan “ABD Başkanı Trump bizi İran kültürü için önemli olan 52 hedefi vurmakla tehdit etti. Ancak biz ABD’nin terör eylemine yanıt verdiğimiz zaman tehdidinden geri adım attı” ifadelerinde bulundu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD’nin bu süre zarfında yaptığı eylemleri bu ülkenin planlamalarının yanlış olduğunu ortaya çıkardı. ABD Başkanı Trump diğer ülkelerin liderlerine İran’ın yaptırımlar ve azami baskılar karşısında üç aydan fazla dayanamayacağını söylüyordu. Ancak İran milleti ABD’nin nükleer anlaşmadan çıkmasından bu yana bu ülkenin yaptırımları karşısında daha da güçlenmiştir” diye konuştu.