https://tr.mehrnews.com/news/1884028/ 22 Ocak 2020 - 14:20 News Code 1884028 Toplum Toplum 22 Ocak 2020 - 14:20 İran Eğitim Bakanı Şam'a gitti İran Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere Suriye'nin başkenti Şam’a gitti. İran Eğitim Bakanı Muhsin Haci Mirzai, Suriyeli mevkidaşı İmad Muvaffak el-Azb daveti üzerine Şam’a gitti. Haci Mirzai’nin üç gün sürecek bu ziyaret kapsamında Suriye Başbakanı İmad Hamis, Meclis Başkanı, Yüksek Öğretim Bakanı ve diğer Suriyeli yetkililerle görüşmesi bekleniyor. İki ülke arasında bir eğitim işbirliği mutabakatı imzalanması ve Suriye’deki İran okullarının sorunlarının incelenmesi de bu ziyaret esnasında gündemde tutulacak diğer konulardır. News Code 1884028 Ekler Toplum İran Suriye Şam (1) İlgili haberler İran Meclisi 2 bakan adayına güvenoyu verdi İran Savunma Bakanı, Hulusi Akar ile telefonda görüştü Suriye Başbakanı Tahran'da resmi törenle karşılandı Suriye heyeti kritik görüşme için Tahran'a geliyor
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