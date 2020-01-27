Irak direniş güçleri: ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni hedef almadık

RT Arabic kanalına göre, Asayib Ehli Hak Hareketi Sözcüsü Cevad Tablavi, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan füzeli saldırının direniş güçlerine bağlı birimler tarafından yapılmadığını belirtti.

Cevad Tablavi yayınladığı yazılı açıklamada, "Geçenlerde ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan saldırının Irak direniş grupları tarafından yapılmadığını bildirmiştik. Aynı zamanda direniş güçlerinin Irak'taki diplomatik elçiliklerini hedef almayacağını ilan etmiştik" ifadelerine yer verildi.

Tablavi açıklamasında, "Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis suikastına cevabımız, İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerikalılara verdiği yanıttan daha az olmayacaktır" dedi.

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye 5 adet füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Irak Başbakanı Abdulmehdi, füzelerin ABD Büyükelçiliği'ne isabet ettiğini duyurdu.